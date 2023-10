Sardegna: assessori Ambiente, Industria e Lavoro al Festival delle Regioni di Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partiti, a Torino alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli incontri istituzionali della seconda edizione de 'L'Italia delle Regioni', il festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che ha preso avvio sabato con il “Villaggio delle Regioni”. Ad intervenire nel corso dei primi due tavoli tecnici dedicati rispettivamente al territorio e allo sviluppo sono stati, in qualità di coordinatori della Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni, gli Assessori della Difesa dell’Ambiente, Marco Porcu, e dell’Industria, Anita Pili. Prenderà invece parte domani, alla tavola rotonda dal titolo “Le Regioni per lo sviluppo economico e per i territori”, il Presidente della Regione Christian Solinas. A rappresentare la Commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni al “Tavolo per la difesa del territorio” è stato l’Assessore della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu, con un intervento incentrato sul ruolo della Protezione civile, che secondo l’esponente della Giunta Solinas deve avere la forza necessaria a intervenire non solo nella gestione ma anche nella fase di prevenzione degli eventi catastrofici. “Il problema della Difesa del territorio è stato affrontato anche dal punto di vista delle risorse: quelle pubbliche che compongono la filiera istituzionale, che va dall’Europa alle Regioni passando per il Governo nazionale – spiega Porcu - Alle stesse, si aggiunge il tema delle competenze, intese come capacità amministrativa e di realizzazione dei progetti di manutenzione degli assetti idrogeologici dei territori, attraverso precise politiche infrastrutturali di adattamento al cambiamento climatico. In tal senso – prosegue l’Assessore - la Protezione civile deve svolgere necessariamente un ruolo centrale, occupandosi anche di gestione delle situazioni di rischio prima di qualsiasi evento emergenziale, a partire da quelle classificate con rischio più grave, coordinando gli interventi e i fondi che attualmente sono attribuiti a più soggetti, tra cui anche i Comuni, in relazione ai quali spesso neppure le Regioni sono tempestivamente informate. Tutto questo – ha concluso l’esponente della Giunta Solinas - anche in funzione dell’attuazione della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici che la Regione Sardegna si avvia ad aggiornare". (segue) (Rsc)