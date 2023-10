Sardegna: assessori Ambiente, Industria e Lavoro al Festival delle Regioni di Torino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In contemporanea con il Tavolo dedicato al Territorio si è svolto quello per lo Sviluppo, rappresentato, sempre in qualità di coordinatore della Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni, l’Assessore regionale dell’Industria, Anita Pili, che ha consegnato un premio all’associazione dei Sardi in Piemonte in occasione dei 55 anni dalla sua fondazione. “Nel tavolo di lavoro specifico sulle infrastrutture ho evidenziato il gap infrastrutturale energetico che la nostra Isola paga in termini di insularità rispetto al resto delle Regioni d’Italia. È stata certamente un’occasione per confrontarci sul lavoro in corso proprio in seno alla conferenza delle Regioni affinché anche grazie alla collaborazione tra Regioni possa essere colmata la differenza infrastrutturale tra i territori regionali e soprattutto sia garantita alla nostra Sardegna una prospettiva concreta di sviluppo, non solo per l’oggi ma anche per gli anni a venire”. Al centro del festival, negli eventi ‘collaterali’ rispetto a quelli istituzionali, anche l’Einstein Telescope con una serie di appuntamenti dedicati. Al convegno di carattere scientifico ha fatto seguito una simulazione sulle onde gravitazionali dedicata ai bambini. A evidenziare l’importanza del progetto per la Sardegna, l’Italia e l’Europa intera è stato l’Assessore dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu: “La Regione ha portato l’Einstein Telescope anche a Torino, testimoniando la volontà di sostenere l’infrastruttura scientifica più importante e qualificante per il futuro della nostra Isola. Abbiamo stanziato, tra le altre, risorse importanti sulla viabilità e sulla connessione alla rete ultraveloce che proprio qualche giorno fa ha collegato alla dorsale nazionale della ricerca GARR il laboratorio SAR-GRAV nelle miniere di Sos Enattos. Oggi ci diciamo pronti a proseguire nella preparazione del sito in vista della scelta europea anticipata al 2025”, ha spiegato l’assessore. “Di fondamentale importanza è stato il sostegno del Governo - prosegue l’assessore - Il coinvolgimento dei territori guidati dal Comune di Lula, è stato già importantissimo nella fase che ha portato alla scelta della Sardegna da parte del Governo e continuerà a essere strategico da qui in avanti. Oggi la Regione conferma impegno, sostegno e attenzione per questo straordinario progetto strategico”. (Rsc)