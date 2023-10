Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEPresentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano di A2A. Intervengono l'amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini e l'assessore al Bilancio e Patrimonio del Comune di Milano, Emmanuel Conte.Palazzo Clerici, via Clerici 5 (ore 12)Inaugurazione di un mosaico di 40mila tessere intagliate a mano che riproduce uno scatto fotografico inedito di Donyale Luna, prima top model nera della storia, realizzato dal marito Luigi Cazzaniga a Milano nel 1974. Sono presenti all'inaugurazione l'assessora ai Servizi civici Gaia Romani, Luigi Cazzaniga e Dream Diamante, rispettivamente marito e figlia di Donyale Luna e un rappresentante di Camera Nazionale della Moda Italiana.Cittadella degli Archivi, Via Gregorovius, 15 (ore 12)REGIONEL'assessore all'Ambiente e Clima Giorgio Maione, su delega del presidente Attilio Fontana, partecipa al convegno "La transizione ecologica per il contrasto al cambiamento climatico" organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.Palazzo di Giustizia, Aula Magna. via Freguglia, 1 (ore 10)Seduta di Consiglio regionalePalazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini partecipa all'iniziativa "Giornate della vista 2023" che farà tappa a Milano.Casa Jannacci, viale Ortles, 69 (ore 12)Gli assessori Claudia Maria Terzi (infrastrutture e Opere pubbliche), Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Guido Guidesi (Sviluppo economico) partecipano alla presentazione del nuovo treno a idrogeno.Deposito Trenord di Milano Fiorenza, Porta Est Rho/MI (ore 12:45)VARIEEvento Agevity 2023, promosso dal Silver Economy Network e da Assolombarda. Intervengono, tra gli altri, il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, il direttore generale della Banca d’Italia di Milano, Giorgio Gobbi e il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè.Palazzo Mezzanotte Piazza degli Affari, 6 (ore 9:30)Il ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini interviene alla Cerimonia di apertura di EXPO Ferroviaria 2023Fiera Milano Rho, padiglione, 9 (ore 10:30)Webinar organizzato da Siderweb sui prodotti lunghi in acciaio al carbonio: andamento e prospettive per il settore italiano. Intervengono: Stefano Ferrari, responsabile Ufficio Studi siderweb; Giuseppe Zolezzi - direttore vendite prodotti lunghi e da colata continua Duferco Travi e Profilati; Fabio Segala - chief sales officer di Manni Siprediretta streaming (ore 11)Il ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini interviene alla presentazione ufficiale del primo treno a idrogeno d'Italia organizzato da Alstom e FNM in occasione di Expo Ferroviaria 2023Deposito Trenord di Milano Fiorenza, Porta Est Rho/MI (ore 12:45)Presentazione del volume “Chimere. Sogni e fallimenti dell’economia” a cura di Carlo Cottarelli, che si terrà domani alle ore 18 presso laSede di Arca Fondi SGR, via Disciplini, 3 (ore 18)MONZACerimonia di consegna del Premio "Beato Talamoni", la massima benemerenza provinciale istituita in occasione dell'anniversario del Santo Patrono della Brianza, Luigi Talamoni.Provincia di Monza e Brianza, Sala verde, via Grigna, 13 (ore 17) (Rem)