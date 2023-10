Romania: premier Ciolacu, area Schengen è "ultimo residuo della divisione dell'Europa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'area Schengen è arrivata a rappresentare l'ultimo residuo della divisione dell'Europa. Lo ha detto il primo ministro romeno, Marcel Ciolacu, al ricevimento per la Giornata dell'Unità e della riunificazione tedesca il 3 ottobre 1990. "Godiamo delle conseguenze dell'appartenenza alla comunità dei valori occidentali: sviluppo economico, una vita migliore per i nostri cittadini, maggiore sicurezza. Dobbiamo parte di questi risultati al costante sostegno fornito dalla Germania. Comincio pertanto col ringraziare la Germania per questo sostegno e, più recentemente, per il fermo sostegno dato alla nostra adesione allo spazio Schengen", ha affermato Ciolacu. Il premier romeno ha rilevato come a livello bilaterale "esiste ancora un notevole potenziale non sfruttato per la crescita e la diversificazione del commercio e degli investimenti bilaterali". (Rob)