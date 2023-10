Ucraina: aeronautica, abbiamo bisogno di semoventi Gepard e Skynex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rafforzare la propria difesa aerea e respingere gli attacchi di droni di produzione iraniana Shahed, l'Ucraina ha bisogno di semoventi antiaerei tedeschi Gepard e semoventi Skynex. Lo ha detto il portavoce dell'aeronautica ucraina, Yuri Ignat, ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". "La domanda è quanti sistemi come Gepard possiamo ottenere. Naturalmente, ci sono analoghi di questi sistemi, questo problema è stato a lungo studiato, i negoziati sono in corso", ha osservato Ignat. "È chiaro che le tecnologie avanzate non si ottengono facilmente. Abbiamo bisogno di accordi politici. Pertanto, ci aspettiamo che avremo un maggior numero di questo equipaggiamento", ha detto ancora il portavoce, parlando dei negoziati sulle forniture di semoventi Skynex. (Kiu)