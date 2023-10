Siria: violenta esplosione in una base delle milizie filo-iraniane a Deir ez Zor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una violenta esplosione si è udita nella notte presso una base delle milizie filo-iraniane sul monte Harabesh, nella campagna di Deir ez Zor, nell’est della Siria, mentre due aerei “non identificati” sorvolavano la zona. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Nessuna notizia, ad ora, su eventuali vittime o danni materiali. Vale la pena segnalare che la posizione geografica di tali postazioni, prossima al confine con l’Iraq, consente alle milizie filo-iraniane di attraversare la frontiera tra i due Paesi in caso di necessità. Poco prima, tre esplosioni, provocate da “velivoli da guerra non identificati” erano state udite nell’area di Al Humaidah, ad Abu Kamal, in prossimità del confine tra Siria e Iraq. Nella notte del 5 settembre, sempre secondo l’Osservatorio, un drone “di origine ignota” (che potrebbe essere di un velivolo delle Forze di difesa israeliane o della Coalizione internazionale a guida statunitense) aveva colpito un’abitazione presumibilmente usata dalle milizie affiliate a Teheran come deposito di armi, nella città di Deir ez Zor. Secondo l’agenzia di stampa statale siriana “Sana”, che ha citato “una fonte militare”, l’esplosione di ieri notte a Deir ez Zor è da ricondursi a un attacco aereo delle Forze di difesa israeliane (Idf) contro postazioni delle Forze armate di Damasco. La stessa agenzia, inoltre, riferisce che l’“attacco” ha causato il ferimento di due militari siriani e danni materiali non specificati. Le Idf, tuttavia, non hanno confermato l’operazione. (segue) (Lib)