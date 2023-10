Taiwan: ministro Esteri Wu incontra omologo del Guatemala Bucaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, ha incontrato ieri il suo omologo del Guatemala Mario Bucaro a Taipei, esprimendo l’impegno a promuovere una relazione bilaterale più stretta in tutti i settori. Wu ha dichiarato che Taiwan e il Guatemala hanno stretto partenariati che abbracciano settori pubblici e privati, citando l’Ospedale nazionale di Chimaltenango, costruito congiuntamente, che la presidente Tsai Ing-wen ha visitato durante il suo viaggio di stato in Guatemala e Belize all’inizio di quest'anno. Wu ha anche colto l'occasione per ringraziare il presidente guatemalteco Alejandro Giammattei per aver espresso il suo sostegno alla partecipazione internazionale di Taiwan durante la 78ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite il mese scorso. Bucaro ha espresso apprezzamento per l'assistenza prestata da Taiwan allo sviluppo nazionale del Guatemala. Le borse di studio e i corsi di formazione forniti da Taiwan hanno rafforzato il bacino di talenti del Paese, ha detto il ministro, sottolineando inoltre la necessità di ulteriori investimenti da parte delle imprese locali in Guatemala e di promuovere i prodotti guatemaltechi tramite l'Ufficio commerciale dell'America Centrale con sede a Taipei.(Res)