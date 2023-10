Siria: gruppo armato attacca postazioni Forze democratiche curde a Deir ez Zor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo armato “ignoto” ha preso di mira diverse postazioni delle Forze democratiche siriane (Fds), coalizione di milizie a maggioranza curda, sostenuta dagli Stati Uniti, nella campagna orientale di Deir ez Zor, nell’est della Siria. Lo ha riferito ieri l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Nell’attacco, sono stati colpiti i posti di blocco di Al Tayana, Abu Hardoub e Hawaij, dove i militari di guardia hanno tentato di rispondere al fuoco. Il gruppo, quindi, si è dileguato in una direzione sconosciuta e non si hanno notizie circa il bilancio delle vittime. (segue) (Res)