Siria: gruppo armato attacca postazioni Forze democratiche curde a Deir ez Zor (3)

- Lo scorso 30 settembre, l’Osservatorio siriano per i diritti umani aveva riferito che una milizia tribale araba, sostenuta dalle Forze armate di Damasco, aveva attaccato diverse postazioni militari delle Forze democratiche siriane nella città di Abu Hamam, presso il villaggio di Al Hawasha, nella campagna orientale di Deir ez Zor, stessa regione teatro dell’attacco di ieri. L’area, inoltre, era stata teatro degli scontri tra le milizie tribali arabe locali e le Fds, scoppiati dopo l’arresto, lo scorso 27 agosto, del capo del consiglio militare di Deir ez Zor, Ahmed al Khabil, noto anche come Abu Khawla, appartenente al clan Al Bakir, della potente tribù Al Akidat. Intensi combattimenti si erano protratti fino al 7 settembre, quando il comandante delle Fds, Mazloum Abdi, si era impegnato a venire incontro alle richieste delle tribù arabe, in particolare quella di una rappresentanza adeguata nelle istituzioni militari e civili dell’Amministrazione autonoma del nord e dell’est della Siria (nota anche come Rojava). In seguito, le Fds avevano ripreso il controllo della città di Dhiban (roccaforte dei seguaci di Abu Khawla), a est di Deir ez Zor, imponendovi un coprifuoco. Qualche giorno fa, inoltre, le Fds avevano avviato una campagna di disarmo delle milizie tribali arabe, concedendo a queste ultime un termine di 15 giorni per presentarsi e consegnare le armi. Intanto, ieri sono morti altri due miliziani feriti durante gli scontri con le Fds, il che ha portato il bilancio a 121 morti, di cui 29 elementi delle Fds, 81 miliziani tribali e undici civili (tra i quali quattro donne e cinque bambini). (segue) (Res)