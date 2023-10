Siria: gruppo armato attacca postazioni Forze democratiche curde a Deir ez Zor (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembrano intanto avverarsi i timori degli analisti che avevano constatato un deterioramento della situazione di sicurezza nelle campagne di Deir ez Zor, dove sporadicamente si riaffaccia lo spettro dell’organizzazione terroristica dello Stato islamico. Ieri, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, uomini armati non identificati ma probabilmente appartenenti allo Stato islamico, hanno ucciso a colpi di arma da fuoco un civile accusato di aver partecipato ad azioni contro l’organizzazione, ad Abu Hamam, a est di Deir ez Zor. Successivamente, il gruppo armato si è allontanato in direzione di altre regioni vicine, controllate dalle Forze democratiche siriane. Dall’inizio del 2023, gli attacchi armati dello Stato islamico nelle aree di influenza dell’Amministrazione autonoma sono stati 125 e hanno causato la morte di 82 persone, di cui 19 civili, 58 militari delle Fds e di altre formazioni militari, incluse le Forze armate di Damasco, quattro membri dello Stato islamico e una persona non identificata. La maggior parte di questi attacchi, in totale 82, è avvenuta a Deir ez Zor, seguita da Raqqa (16), Hasaka (12) e Aleppo (3). (Res)