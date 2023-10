Libano: segretario generale di Hezbollah chiede piano nazionale su questione rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha lanciato un appello, ieri, per un piano nazionale per affrontare la questione dei rifugiati siriani in Libano. Lo ha riferito il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, aggiungendo che Nasrallah ha proposto di istituire a tale scopo una commissione nazionale che includa tutti i gruppi parlamentari. Il segretario generale di Hezbollah, infatti, ha dichiarato di aver constatato una certa “unanimità” tra le forze politiche libanesi nel ritenere il fascicolo dei rifugiati siriani come una “minaccia esistenziale” per il Paese. Nasrallah, inoltre, ha suggerito a tutti i partiti di esercitare pressioni sul governo uscente, sulle Forze armate e sulle Forze di sicurezza interna per ottenere risultati concreti sulla questione. Quindi, l’esponente sciita ha sottolineato la necessità di elaborare statistiche accurate, al fine di stabilire il numero esatto di rifugiati siriani in territorio libanese, distinguendoli da coloro che sono giunti nel Paese dei cedri per lavorare. Nasrallah ha quindi accusato l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) di non rispettare la sovranità del Libano, unendosi al coro di critiche circa i certificati di residenza per i rifugiati. (segue) (Lib)