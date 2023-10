Libano: segretario generale di Hezbollah chiede piano nazionale su questione rifugiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale di Hezbollah ha espresso criticato i tentativi di diversi Paesi arabi di normalizzare le proprie relazioni diplomatiche con Israele, considerandoli un “tradimento nei confronti del popolo palestinese”. Quanto ai negoziati tra Israele e Libano sul confine terrestre comune, Hezbollah ha dichiarato di essere informato riguardo una mediazione tra le due parti, che potrebbe entrare in gioco tra qualche giorno. Il Libano, ha precisato Nasrallah, è determinato a conservare il villaggio di Ras Naqoura, il nord del villaggio di Ghajar e le fattorie di Chebaa, “occupate da Israele”. Nessun compromesso, dunque, sul confine meridionale del Libano, neppure per ottenere dagli altri partiti politici un sostegno per il candidato alle elezioni presidenziali sostenuto da Hezbollah e dal suo alleato Amal, Sleiman Frangieh. Inoltre, Nasrallah ha lanciato una critica a coloro che “promuovono l’omosessualità”, in riferimento alla marcia della libertà tenutasi lo scorso 30 settembre. In Libano, del resto, la retorica anti-Lgbtq si è rafforzata di recente. Già lo scorso sabato 30 settembre, una "marcia per la libertà" era stata attaccata a Beirut anche da individui in abiti civili, arrivati in moto, alcuni dei quali hanno gridato insulti omofobi. Almeno tre persone sono rimaste ferite. Lo scorso agosto, un piccolo gruppo che si autodefiniva "Soldati di Dio" ha attaccato un bar frequentato dalla comunità Lgbtqi+ che ospita spettacoli di drag queen nella capitale libanese. (segue) (Lib)