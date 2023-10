Libano: segretario generale di Hezbollah chiede piano nazionale su questione rifugiati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Paese dei cedri, l'omosessualità, descritta dalla legge come "relazioni innaturali", resta proibita e le istituzioni religiose omofobe esercitano una forte influenza sugli affari del Paese multireligioso. Così, a luglio, il leader del partito sciita filo-iraniano Hezbollah ha affermato che, secondo la legge islamica, ogni omosessuale "dovrebbe essere ucciso", invitando al boicottaggio dei prodotti arcobaleno. "Non stiamo inventando una battaglia, né stiamo inventando un pericolo, è un pericolo reale", ha dichiarato il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ancora durante un discorso televisivo in occasione della celebrazione annuale della più importante festa musulmana sciita, Ashura. Nove deputati hanno presentato un disegno di legge volto a depenalizzare l'omosessualità, ma sono stati oggetto di una campagna intimidatoria. (Lib)