Arabia Saudita: prima partita di ghisa prodotta a Jazan esportata negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima nave cargo con a bordo oltre 37.000 tonnellate di ghisa, prodotta dallo stabilimento della Advanced Industries Company for Smelting (Asic) nella città saudita di Jazan, è partita ieri dall’omonimo porto verso New Orleans, in Louisiana, Stati Uniti. Secondo l’agenzia di stampa saudita “Spa”, questa è stata la prima ghisa prodotta in Arabia Saudita. Il porto di Jazan per le industrie di base e di trasformazione, peraltro è uno snodo logistico fondamentale per gli scambi commerciali del Regno ed è considerato uno dei porti più avanzati della regione. Infatti, gode di una posizione geografica strategica, lungo la rotta commerciale internazionale che passa per il Mar Rosso e lungo la cintura marittima delle vie della seta cinesi (Belt and Road Initiative, Bri), vicino allo stretto di Bab al Mandab e al Corno d’Africa. Il porto, inoltre, può accogliere ogni anno circa 1,2 milioni di container di dimensioni standard e gestire circa 5 milioni di tonnellate di merci. Inoltre, la profondità del suo fondale, pari a 16,5 metri, consente al porto di accogliere navi di quinta generazione, che trasportano carichi di oltre 21.000 container ciascuna, dal peso complessivo che può superare le 100.000 tonnellate. (Res)