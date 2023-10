Taiwan: procuratori indagano fuga notizie sensibili sul programma di sottomarini nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un breve comunicato, la Procura suprema ha preso atto che le accuse di Huang hanno destato "molta attenzione" date le implicazioni per la sicurezza e la difesa nazionali. L’Ufficio ha riferito di aver ordinato ai procuratori di "indagare sul caso il prima possibile per salvaguardare la sicurezza nazionale". Il ministro della Giustizia Tsai Ching-hsiang ha dichiarato ieri che l’Ufficio del procuratore supremo e l'Ufficio investigativo del ministero della Giustizia stanno già indagando sul caso. Nei giorni scorsi un ufficiale della Marina taiwanese in congedo, Kuo Hsi, ha sostenuto che uno dei parlamentari responsabili dei presunti ostacoli al programma di sviluppo dei sottomarini sia la deputata del Partito nazionalista Cinese (Kuomintang) Ma Wen-chun, e ha sostenuto che proprio quest’ultima abbia condiviso informazioni con la Cina. La deputata ha replicato presentando una denuncia per diffamazione ai danni di Kuo. L’ufficiale ha intentato a sua volta cause civili e penali contro la deputata presso l'Ufficio del pubblico ministero del Distretto di Taipei, accusandola di aver divulgato informazioni confidenziali sul sottomarino agli organismi di sicurezza nazionale di altri Paesi. (segue) (Res)