Taiwan: procuratori indagano fuga notizie sensibili sul programma di sottomarini nazionale (3)

- Ma ha affermato di essere pronta a eseguire un suicidio rituale, nel caso venisse effettivamente provato un suo tradimento nei confronti dell'Isola. La deputata non ha mai fatto mistero della sua opposizione al programma di sviluppo nazionale di sottomarini, sostenendo che non abbia senso stanziare miliardi di dollari per sette esemplari quando il prototipo del sottomarino non è stato ancora sottoposto a collaudi in mare. Il portavoce del Kuomintang, Lin Chia-hsing, ha affermato che le accuse nei confronti della deputata siano una “manovra politica” del Partito progressista democratico della presidente taiwanese Tsai Ing-wen. Taiwan ha presentato giovedì scorso il suo primo sottomarino di sviluppo nazionale, battezzato “Hai Kun”: il varo, cui ha assistito la presidente taiwanese Tsai, è stato salutato come un traguardo importante per la deterrenza e la difesa nazionali in un contesto di crescenti tensioni con la Cina, anche se il sottomarino non entrerà in servizio prima di due anni. (Res)