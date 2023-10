Iraq-Iran: ministero Esteri iraniano, Baghdad non ha ancora rispettato tutti gli impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq non ha ancora rispettato tutti gli obblighi previsti dall’accordo di sicurezza concluso con l’Iran alla fine di agosto, anche se il governo federale di Baghdad e quello regionale di Erbil sono impegnati ad adempiervi. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, dopo aver esaminato il rapporto della squadra di osservatori inviata in Iraq per controllare il rispetto dei termini dell’accordo. Eppure, lo scorso 19 settembre, data fissata come scadenza per mettere in atto l’accordo, la commissione istituita da Baghdad per supervisionare il processo di disarmo e trasferimento dei gruppi curdi aveva annunciato il completamento delle operazioni di disarmo e trasferimento dei gruppi armati curdi di opposizione alla Repubblica islamica lontano dal confine tra i due Paesi. “In base alle nostre constatazioni, alcune parti dell’accordo sono state messe in pratica, mentre altre hanno ancora bisogno di essere attuate”. Vi sarebbero, infatti, diverse postazioni dei gruppi curdi di opposizione al governo iraniano che sono ancora da smantellare. (Irt)