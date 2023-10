Pa: Zangrillo, presto 300 mila ingressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in una intervista alla "Stampa" dice che "la nostra Pa soffre di un'età media troppo alta. Dal 2009 al 2019 abbiamo perso 300 mila persone e abbiamo alzato l'età media dei dipendenti pubblici da 43 a 50 anni. Questa situazione è figlia di una decisione presa negli anni passati a tutela del debito pubblico italiano. Adesso abbiamo bisogno di recuperare il terreno perduto". Come? Con le assunzioni. "Ci siamo dati un obiettivo molto sfidante - spiega il ministro - di assumere più di 300 mila persone nei prossimi due anni. Una parte di questi sono sostituzioni attraverso il turnover, ma c'è una parte, altrettanto rilevante, rappresentata dai nuovi inserimenti". Zangrillo si è anche soffermato sulla necessità "di dotarci di una strumentazione che consenta di consegnare alle persone obiettivi misurabili e di fare in modo che chi deve valutare i dipendenti sia in grado di farlo. Abbiamo bisogno di lavorare su sistema tecnico, come fanno tutte le grandi organizzazioni, per lavorare in una logica di performance", ha concluso il ministro. (Res)