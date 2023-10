Migranti: Zangrillo, Germania amica dell'Italia ma pretendiamo collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in una intervista alla "Stampa" dice che il suo Partito, Forza Italia, "ha sempre avuto un approccio estremamente attento alla necessità di garantire un dialogo virtuoso fra gli Stati nazionali e l'Europa". Lavorare su questo scenario "non significa però farsi mettere i piedi in testa. Quando c'è un atteggiamento che non è rispettoso degli impegni assunti, il nostro Paese deve reagire". Nessuna volontà, dunque, "di accendere un conflitto con un partner che è sempre stato amico dell'Italia. Però questo non significa che ci sia la possibilità di considerare l'Italia come un Paese di serie B. Ci aspettiamo dall'Europa, soprattutto da parte dei Paesi più influenti, un atteggiamento di collaborazione. Quando constatiamo che questo atteggiamento viene meno, allora reagiamo", ha concluso Zangrillo. (Res)