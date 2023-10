Migranti: Zaia, così diventiamo il campo profughi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Veneto, Luca Zaia, in una intervista alla "Stampa" osserva che "l'Europa non si sta occupando di questo esodo biblico, non considera più i confini italiani come confini europei". E la conseguenza di questa situazione è che "l'Italia sta diventando il ventre molle dell'Europa e pian piano ne diventeremo anche il campo profughi". Zaia attacca: "Abbiamo l'imbarazzo di avere un'Europa totalmente assente, latitante, che non si sta minimamente occupando del problema". Dal suo punto di vista, infatti, la prova della debolezza, anzi dell'assenza di Bruxelles è legata al fatto che le decisioni assunte da Germania, Austria e Francia sono state prese senza alcun intervento comunitario, praticamente nel silenzio: "In Europa abbiamo votato e voluto Schengen, ora non vedo per quale motivo alcuni Paesi devono chiudere le frontiere. E questa è la prova provata di un altro aspetto: i ricollocamenti dei cittadini immigrati che arrivano in Italia non hanno nessuna efficacia a livello europeo, si contano sulle dita di una mano". Serve un cambio di passo: "Siamo preoccupati per la dignità dell'ospitalità: chi scappa da morte e da fame deve avere ospitalità dignitosa ma molto spesso va in tilt perché arrivano migranti economici che non c'entrano nulla con morte e fame". Una situazione che sta portando al "cambiamento della fisionomia delle nostre comunità. Per questo noi dovremmo rivedere i servizi sanitari, educativi e sociali in generale". (segue) (Res)