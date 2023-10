Migranti: Zaia, così diventiamo il campo profughi Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interventi che hanno sicuramente un costo economico per le regioni e per il sistema paese e che potrebbero anche portarsi dietro tensioni sociali e incremento di sentimenti di razzismo. Zaia la vede così: "Questo non vuol dire che siamo contro una società multietnica. Ma un discorso è un processo naturale, un altro è quello che sta accadendo adesso, che non ha nulla a che vedere con il processo naturale". E aggiunge: "Chi muore di fame va aiutato, ma qui abbiamo un problema che si chiama Europa". Intanto però il governo Meloni sta portando avanti il piano per realizzare i centri per la permanenza e il rimpatrio. Il governatore separa i Cpr dal tema dell'arrivo dei migranti in territorio italiano. I presidenti delle regioni si stanno dividendo sull'accettare o meno la decisione del governo di ospitarne uno in ogni regione: "Il Cpr è un anello della filiera dell'immigrazione ma non dipende dalle Regioni. Sembra che l'obiettivo nazionale sia di averne uno per Regione. Stiamo parlando di una detenzione amministrativa di un massimo di 18 mesi volta al rimpatrio. Non c'entra nulla con l'arrivo dei migranti nel territorio italiano", ha concluso Zaia (Res)