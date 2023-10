Pnrr: Fitto, sfida complessa, quinta rata entro l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Detta i tempi, non nasconde le difficoltà ma manda un messaggio rassicurante: "Il governo sta lavorando per portare a casa il risultato". Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, affronta subito in una intervista alla "Stampa" quello che è il tema centrale al Festival delle Regioni: il Piano di ripresa e resilienza e il raggiungimento degli obiettivi entro il 2026. "La terza rata - spiega - ha completato il suo iter e nei prossimi giorni sarà materialmente erogata e quindi incassata dall'Italia. Sulla quarta rata abbiamo compiuto una scelta, quella di anticipare la rimodulazione cambiando 11 su 28 obiettivi. La Commissione Europea e il Consiglio hanno approvato questa nostra proposta, abbiamo fatto richiesta di pagamento ed è in corso la fase di verifica per il raggiungimento degli obiettivi. Noi siamo fiduciosi che questo possa accadere entro il 31 dicembre di quest'anno". Poi "ci sono altri due fronti importanti - prosegue - la rimodulazione complessiva del piano sul quale abbiamo un confronto costante con la Commissione europea e speriamo di chiudere anche questo entro l'anno e nel frattempo, al 31 dicembre contiamo di raggiungere gli obiettivi della quinta rata. Questa è la sintesi delle scadenze e mi piace sottolineare il fatto che il percorso sia stato portato avanti e realizzato con una proficua e molto positiva collaborazione con la commissione europea". (segue) (Res)