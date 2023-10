Pnrr: Fitto, sfida complessa, quinta rata entro l'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tempi serrati, quindi, e la consapevolezza che la quinta rata non è un risultato scontato. Il ministro guarda "con consapevolezza alla complessità dei passaggi ma anche con la serenità del lavoro positivo che stiamo mettendo in campo e con il fatto che la proposta di rimodulazione non è un elemento che riguarda un obiettivo o una rata, ma abbiamo compiuto sforzo molto più rilevante di individuare numerosi obiettivi di modifica". Rata e rimodulazione del Pnrr "andranno assieme perché ci sono punti comuni: solo quando definiremo la rimodulazione del piano, capiremo in via definitiva il numero di obiettivi della quinta rata". L'accento è da porre anche sull'aumento del debito: "Il Pnrr, lo voglio ricordare, ha 68 miliardi di euro a fondo perduto ma ne ha 122 a debito oltre a 30 miliardi di euro di Fondo complementare, che sono altre risorse a debito per il nostro Paese. È evidente - sottolinea il ministro - che se non si interviene nell'impostazione della qualità della spesa non si può accompagnare la fase della crescita e diventa molto complesso ipotizzare poi un rientro rispetto al debito che è stato contratto". (segue) (Res)