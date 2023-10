Pnrr: Fitto, sfida complessa, quinta rata entro l'anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i meccanismi da correggere, per il ministro, c'è anche il rapporto con le Regioni. "Penso di poter affermare che il coinvolgimento delle Regioni nella fase di predisposizione del Pnrr non sia stato il massimo e che sia necessario mettere in campo un lavoro di coinvolgimento sui diversi livelli istituzionali. Soprattutto perché - conclude Fitto - riteniamo che non solo ci sia la necessità di utilizzare al meglio le risorse disponibili, ma anche perché è quantomai necessario cercare di utilizzare queste risorse con una visione di insieme. Il tema della leale collaborazione con le Regioni è centrale nell'azione del governo". (Res)