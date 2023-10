Turchia: intelligence annuncia uccisione comandante del Pkk in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di intelligence nazionale turca (Mit) ha annunciato ieri l’uccisione di un comandante del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), Muzdalif Taskin, noto anche come Aslan Samura, in un’operazione nella città di Qamishli, nel governatorato di Hasaka, nel nord-est della Siria. Lo hanno riferito fonti della sicurezza turche. Taskin, in precedenza, era accusato di aver pianificato nel 2007 l’attentato di Daglica, nella provincia di Hakkari, nel sud-est della Turchia, nel quale dodici soldati turchi furono uccisi e altri 16 rimasero feriti. Secondo il Mit, inoltre, l’uomo operava per il Pkk, cui apparteneva dal 1988, sia in Iraq, sia in Siria. Intanto, le Forze armate turche hanno inviato rinforzi nelle postazioni situate nella regione di Idlib, nel nord-ovest della Siria, dove negli ultimi tempi si è registrato un inasprimento delle tensioni con le Forze armate di Damasco, sostenute dalle Forze armate russe, e con la fazione armata Hayat Tahrir al Sham. L’area fa parte della zona demilitarizzata detta “Putin-Erdogan” (in quanto frutto di un accordo tra i presidenti di Russia e Turchia, rispettivamente Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan), che, in generale, nelle ultime settimane è stata teatro di scontri crescenti tra le Forze armate turche e quelle di Damasco. Dopo l’attentato del Pkk ad Ankara (il primo dal 2016), la Turchia ha intensificato gli sforzi per riportare sicurezza e stabilità lungo i confini meridionali con Iraq e Siria. (Tua)