- Taiwan ha presentato giovedì scorso il suo primo sottomarino di sviluppo nazionale, battezzato “Hai Kun”: il varo, cui ha assistito la presidente taiwanese Tsai Ing-wen, è stato salutato come un traguardo importante per la deterrenza e la difesa nazionali in un contesto di crescenti tensioni con la Cina, anche se il sottomarino non entrerà in servizio prima di due anni. (Res)