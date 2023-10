Iraq: presidente Rashid ipotizza accordo di sicurezza con la Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq intende concludere un accordo di sicurezza con la Turchia, simile a quello raggiunto alla fine di agosto con l’Iran, per il disarmo e il trasferimento dei gruppi curdi di opposizione alla Repubblica islamica lontano dal confine comune. Lo ha dichiarato ieri il presidente della Repubblica iracheno, Abdul Latif Rashid, in un’intervista all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, sottolineando la necessità che sia rispettata la sovranità dell’Iraq. Rashid ha rimarcato, inoltre, che aerei da guerra e droni turchi entrano quotidianamente nello spazio aereo iracheno, nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno, in particolare a Sulaymaniyah, Erbil e Dohuk, e tali “violazioni” causano la morte di civili. “E’ necessario che la Turchia prenda in considerazione la situazione in Iraq”, dove possiede anche basi militari, ha aggiunto il presidente iracheno, definendo inaccettabili simili violazioni della sovranità del Paese. Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) è presente sul territorio iracheno da 45 anni, ha continuato Rashid, precisando che Baghdad sta cercando una soluzione con Ankara. (Res)