Tunisia: Saied, rifiutata prima parte aiuti finanziari Ue (2)

- "La Tunisia rifiuta quanto annunciato nei giorni scorsi dall'Unione Europea, non per l'importo insignificante - per il nostro popolo, i tesori di tutto il mondo non valgono un solo iota della nostra sovranità - ma perché questa proposta contraddice il memorandum d'intesa che è stato firmato, e lo spirito che ha prevalso, alla Conferenza di Roma del luglio scorso, che è stata un'iniziativa tunisino-italiana", si legge in un comunicato stampa della presidenza di Tunisi. Secondo lo stesso comunicato, i colloqui tra Saied e Ammar si sono concentrati sulla partecipazione della Tunisia ai lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e alle riunioni tenute a margine di essa, nonché sui risultati della visita del ministro a Mosca e Pretoria. (Tut)