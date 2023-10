© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un senatore dello Stato della Dakota del Nord, Doug Larsen, è morto a seguito di un incidente aereo, dopo lo schianto del velivolo che stava pilotando in compagnia della moglie e di due dei suoi figli. Le autorità hanno confermato che il senatore stava pilotando il velivolo, schiantatosi nella contea di Grand, nello Utah, in compagnia della moglie Amy e di due dei loro figli. (Was)