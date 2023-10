Usa: deputato repubblicano Gaetz presenta mozione per sfiduciare Kevin McCarthy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Matt Gaetz ha presentato una mozione per sfiduciare Kevin McCarthy, presidente della Camera dei rappresentanti e suo collega di partito, in protesta contro il recente accordo approvato dal Congresso per rifinanziare le attività del governo federale. In più occasioni, Gaetz e gli altri repubblicani conservatori hanno minacciato un provvedimento del genere, se McCarthy avesse fatto ricorso ai voti dei democratici per fare approvare proposte di legge relative alla spesa pubblica. “Il Partito potrebbe votare diversamente, se il presidente McCarthy deciderà di condividere i dettagli relativi all’accordo raggiunto con la Casa Bianca per gli aiuti all’Ucraina”, ha detto Gaetz. L’accordo per rifinanziare il governo fino al prossimo 17 novembre, infatti, non include nuovi stanziamenti per l’assistenza all’Ucraina. (Was)