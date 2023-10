Imprese: immobiliare, titolo Evergrande in forte perdita alla ripresa delle contrattazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni del colosso colosso immobiliare cinese Evergrande hanno esibito una fortissima volatilità oggi, arrivando a cedere sino il 42 per cento alla ripresa delle contrattazioni sulla borsa di Hong Kong, che erano state sospese alla fine del mese scorso. Sul titolo hanno pesato le ultime indiscrezioni in merito al presidente di Evergrande, Hui Ka Yan, che secondo il quotidiano “Wall Street Journal” è indagato dalle autorità cinesi per il presunto trasferimento di fondi. La scorsa settimana la stampa Usa aveva riferito che Hui è stato posto sotto sorveglianza dalla polizia cinese. Il presidente del colosso immobiliare in dissesto finanziario sarebbe stato prelevato dalla polizia all’inizio di settembre, e da allora si trova sotto sorveglianza presso un “sito designato”. Non è chiaro se Hui si trovi a tutti gli effetti agli arresti domiciliari: nei confronti del presidente di Evergrande la polizia cinese sarebbe ricorsa a una misura che non comporta la notifica formale di un arresto, e non anticipa necessariamente una incriminazione. Evergrande ha rifiutato di commentare le indiscrezioni, anche se all’inizio di settembre la polizia cinese ha arrestato alcuni dipendenti dell’unità di gestione patrimoniale di Evergrande, suggerendo la possibilità di una nuova indagine che si sommerebbe alla lista dei problemi del colosso immobiliare in crisi.(Res)