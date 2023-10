Imprese: semiconduttori, Hana Micron investirà un miliardo di dollari in Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore sudcoreano di capsule per microchip e chip di memoria Hana Micron investirà un miliardo di dollari entro il 2025 per la produzione in Vietnam. Lo ha confermato l’azienda al quotidiano “Nikkei”, aggiungendo di aver già avviato il trasferimento di macchinari produttivi presso il suo secondo stabilimento nella provincia di Bac Giang “in vista dell’avvio della produzione”. La provincia vietnamita ospita tre fornitori di Apple, e con la vicina provincia di Bac Ninh assembla la maggior parte degli smartphone di Samsung a livello mondiale. L’industria dei semiconduttori è stata un focus della visita del presidente Usa Joe Biden in Vietnam, il mese scorso: in quell’occasione la Casa Bianca ha annunciato che aziende statunitensi come Amkor e Marvell avvieranno attività in Vietnam.(Fim)