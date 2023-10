Usa: sottosegretario Fernandez a “Nikkei”, sulle terre rare guardiamo oltre la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono impegnati ad espandere la cooperazione internazionale in tutte le direzioni per accedere al litio e ad altri minerali necessari alla produzione delle batterie per i veicoli elettrici, con l’obiettivo di ridurre significativamente la dipendenza dalla Cina. Lo ha dichiarato al quotidiano “Nikkei” il sottosegretario per la crescita economica del dipartimento di Stato Usa, Jose Fernandez, aggiungendo che “tutte le opzioni sono sul tavolo”. La Cina produce circa l’80 per cento delle terre rare a livello mondiale, e ha recentemente varato restrizioni all’esportazione di minerali critici. A marzo gli Usa hanno firmato un accordo bilaterale con il Giappone, concedendo ai minerali critici estratti e lavorati in quel Paese asiatico i medesimi incentivi offerti a quelli prodotti negli Usa. Lo scorso anno Washington ha lanciato la Mineral Security Partnership, una cornice multilaterale che include 13 Paesi e l’Unione europea. “Sulle terre rare vogliamo confrontarci con l’Indonesia, le Filippine, molti altri Paesi”, ha spiegato Fernandez, aggiungendo che Washington sta già dialogando in questo ambito con Paesi africani come Congo e Zambia, e con Argentina, Cile e Perù nel Sud America. Il partenariato multilaterale sta seguendo oltre una dozzina di progetti di fonderie in tutto il mondo. Il sottosegretario ha spiegato che gli Stati Uniti avranno bisogno di “42 volte l’attuale quantitativo di litio” e “25 volte la quantità di grafite” per conseguire gli obiettivi di riconversione energetica e riduzione delle emissioni di CO2 fissati al 2050.(Git)