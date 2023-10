Imprese: Meta offrirà abbonamento a Instagram, Facebook agli utenti europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meta Platforms intende offrire agli utenti europei abbonamenti a pagamento ai social media Instagram e Facebook in cambio della rimozione degli annunci pubblicitari da quelle piattaforme. Lo anticipa il quotidiano “Wall Street Journal”, secondo cui il prezzo mensile degli abbonamenti andrà da 14 a 17 dollari. L’alternativa sarà di consentire a Meta di utilizzare i dati sulle attività personali per proporre annunci pubblicitari personalizzati. Meta avrebbe già presentato i piani ai regolatori in Irlanda e a Bruxelles il mese scorso. Il piano è stato condiviso anche coi regolatori europei per la privacy. La società intende attivare il piano, battezzato “Sna” (acronimo di “Subscription, no ads”) già nei prossimi mesi.(Was)