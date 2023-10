Corea del Nord: Usa sollecitano la Cina a esercitare pressioni diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno nuovamente sollecitato la Cina a sfruttare la propria influenza sulla Corea del Nord per convincere Pyongyang a riprendere i negoziati e ridurre la tensione nella Penisola coreana. Lo ah dichiarato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, commentando la possibilità di un vertice a Pechino tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin, che potrebbe condurre a un rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi e la Corea del Nord. “Una delle cose che abbiamo sollecitato durante le nostre conversazioni con i funzionari cinesi – una cosa che hanno sollecitato sia il segretario (di Stato, Antony) Blinken sia altri funzionari – è che la Cina usi la propria posizione unica ed eserciti la propria influenza sulla Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord) per convincerla ad assumere misure di de-escalation (…) e tornare alla diplomazia), ha dichiarato il portavoce. “Continueremo a incoraggiarli a usare la loro influenza il più possibile”, ha aggiunto Miller. Xi e Putin dovrebbero incontrarsi questo mese a margine di un forum sulla nuova Via della seta. (segue) (Was)