Corea del Nord: Usa sollecitano la Cina a esercitare pressioni diplomatiche (3)

- Lo scorso anno l’Assemblea suprema del popolo aveva già ratificato una legge ordinaria che proclamava la Corea del Nord uno Stato dotato di armi nucleari. Già in quell’occasione, Kim aveva affermato che lo status di potenza nucleare del Paese è “irreversibile”, e aveva avvertito che la nuova legge contempla il ricorso ad attacchi nucleari preventivi per assicurare la difesa nazionale. Ieri Kim ha parlato di un “momento storico che fornisce una potente leva politica per il rafforzamento delle capacità di difesa nazionale”. Il leader nordcoreano ha anche accusato Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone di aver dato vita a una "versione asiatica della Nato, che è la causa fondamentale della guerra e dell'aggressione". (Was)