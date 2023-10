Cina: idrocarburi, in corso prima esplorazione geologica a 3mila metri di profondità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta conducendo la sua prima esplorazione geologica dei fondali marini a una profondità di 3mila metri utilizzando sistema di esplorazione e acquisizione sismica marina “Haijing”, sviluppato indipendentemente dal Paese per la ricerca di risorse di petrolio e gas. Il sistema, utilizzato dalla nave per l’esplorazione scientifica Haiyang Shiyou 720 di proprietà del colosso petrolifero China National Offshore Oil Corporation (Cnooc), è in servizio da più di un mese ed è ora impegnato nell’esplorazione e mappatura dell’ultimo blocco nell’area della missione, circa 500 chilometri a sud della città di Zhuhai nella provincia cinese del Guangdong.(Cip)