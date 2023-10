Regno Unito: esplosione Oxfordshire causata da un fulmine che ha colpito serbatoio di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grande esplosione registrata nell'Oxfordshire, che ha prodotto un enorme palla di fuoco, è stato scatenata da un fulmine che ha colpito un serbatoio di gas in un impianto di lavorazione vicino a Yarnton. "Per fortuna nessuno è rimasto ferito e stiamo lavorando con i servizi di emergenza per garantire che il sito sia sicuro in modo da poter valutare il danno il prima possibile", ha reso noto l'azienda proprietaria dello stabilimento. (Rel)