Migranti: Piantedosi, a Bruxelles Regolamento crisi non c'era

- "A Bruxelles non me ne sono andato. Era già previsto che" il Regolamento sulle crisi "non ci fosse". Lo ha detto a "Quarta Repubblica" su Rete4 il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, con riferimento alle accuse di aver abbandonato la scorsa settimana il Consiglio Affari interni che avrebbe dovuto discutere del "Regolamento crisi", un testo per affrontare situazioni di crisi caratterizzate da ingenti flussi migratori. (Rin)