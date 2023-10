© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avere 11 mila arrivi in meno di una settimana non è qualcosa di normale", ma "avevamo messo in conto questo" e "organizzato un sistema di accoglienza a Lampedusa e smistamento successivo". Lo ha chiarito a "Quarta Repubblica" su Rete4 il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Abbiamo dimostrato" che "la logistica la gestiamo", ha aggiunto per poi concludere: "Abbiamo avuto fiammate di arrivi". (Rin)