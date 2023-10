Paraguay: presidente Pena riceve ministro Esteri Emirati Arabi, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Paraguay, Santiago Pena, assieme al ministro degli Esteri, Rubén Ramírez Lezcano, ha avuto un incontro con il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin Zayed al Nahyan, "per procedere verso un maggiore scambio bilaterale tra i due Paesi". Lo rende noto un comunicato del governo paraguaiano. "Nell'incontro sono state discusse le questioni attuali relative al rafforzamento delle relazioni bilaterali e le strategie per rafforzare la cooperazione in aree di interesse comune, nonché aspetti della prossima Cop 28 (Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici)", che si svolgerà a novembre negli Emirati Arabi Uniti, si legge nel comunicato. Nel corso dell'incontro è stata inoltre concordata la visita in Paraguay di una delegazione di tecnici "dei fondi finanziari degli Emirati Arabi Uniti e di esperti nello sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e in altri progetti nell'agenda bilaterale" tra due settimane. "Puntiamo ad una politica estera che inserisca il Paraguay nel mondo, la diversificazione dei nostri mercati e la promozione degli investimenti diretti esteri. Ovviamente gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita sono le nostre priorità", ha affermato Ramírez Lezcano dopo l'incontro. (Abu)