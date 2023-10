© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa oggi la visita in Tunisia del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che ha preso parte come ospite d'onore al Forum "The Second Arab Contract for Persons with Disabilities (2023-2032)", in programma dal primo al 5 ottobre. "Riaffermata anche in questo settore la straordinaria collaborazione tra Tunisia e Italia", come ha evidenziato l'ambasciata d'Italia a Tunisi su X. (Tut)