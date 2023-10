Brasile-Italia: ambasciatore Cortese si insedia come capo missione a Brasilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Cortese è il nuovo ambasciatore italiano in Brasile. L'ambasciatore si insedia oggi a Brasilia dopo aver servito per quattro anni come rappresentante permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali, a Vienna. "Il Brasile è un Paese dalle enormi potenzialità, in costante crescita economica e vanta sempre maggiore centralità nelle relazioni internazionali", afferma Cortese. "La mia prima impressione è che tra i due Paesi ci sia una speciale affinità, fatta di profondi legami culturali, grazie anche alla storica presenza nel Paese di una folta e dinamica collettività di discendenza italiana. Nel ruolo che da oggi sono orgoglioso di ricoprire, mi adopererò con il massimo impegno al fine di continuare rafforzare ulteriormente le già eccellenti relazioni bilaterali fra Italia e Brasile, specie nei settori di forte reciproco, particolare interesse, a partire dalla cooperazione economico-commerciale, oltre che a lavorare sin da oggi in stretto contatto con le controparti brasiliane anche in tutte le occasioni di dialogo multilaterale, alla vigilia del 2024 quando il Brasile assumerà la presidenza del G20, proprio nell' anno in cui l'Italia sarà presidente del G7", conclude il diplomatico.(Brb)