Brasile: ad agosto creati 220.884 posti di lavoro, 23,3 per cento in meno su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia brasiliana ha generato 220.884 nuovi posti di lavoro regolari ad agosto 2023, in calo del 23,3 per cento su base annua: nell'agosto 2022 furono creati 288.090 posti di lavoro. Lo riferisce il ministero del Lavoro diffondendo i dati del Registro generale degli impiegati e dei disoccupati (Novo Cadeg). Il saldo positivo nasce dalla differenza tra assunzioni (2.099.211) e licenziamenti (1.878.367). Nei primi otto mesi dell'anno le assunzioni sono state 15.937.956 e i licenziamenti 14.549.894, per un saldo positivo di 1.388.062 posti di lavoro, in calo del 27 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. In tutto alla data del 30 agosto 2023 il numero di lavoratori con contratti formali di dipendenti in Brasile sono 43,8 milioni. Ad agosto il settore dove lo maggiore si è registrata concentrazione di nuovi contratti è stato quello dei servizi (114.439), seguito da commercio (41.843), industria (31.086), costruzioni (23.359), e agricoltura e allevamento (5.126). Nei primi otto mesi dell'anno i servizi hanno generato 771.130 nuovi posti di lavoro, le costruzioni 222.925, l'industria 187.573, l'agricoltura e allevamento 105.422 e commercio, 101.032. (Brb)