Ucraina: premier Shmyhal riceve Tajani, focus su ricostruzione Odessa (2)

- Il primo ministro dell'Ucraina ha ringraziato l'Italia per il suo sostegno militare, umanitario e per le sanzioni, sottolineando che l'Ucraina si aspetta l'adozione del 12mo pacchetto di sanzioni, che dovrebbero mirare a impedire la fornitura di attrezzature occidentali ad alta tecnologia alla Russia. Shmyhal ha osservato che l'Ucraina "apprezza molto il costante sostegno del governo e del popolo italiano nella lotta contro l'aggressore russo per la libertà, la democrazia e il diritto di far parte a pieno titolo dell'Ue e della Nato". (Kiu)