Haiti: Consiglio sicurezza Onu, via libera a missione militare nel Paese

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha dato il via libera al dispiegamento di una forza multinazionale armata ad Haiti. La decisione fa seguito alle ripetute richieste di assistenza militare da parte del primo ministro haitiano Ariel Henry. Anche il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e gli Stati Uniti hanno fortemente sollecitato la comunità internazionale a sostenere tale missione, come riferisce l'emittente "Cnn". Tredici membri del Consiglio hanno votato a favore della risoluzione, mentre Russia e Cina si sono astenute. La forza non sarebbe formalmente sotto il controllo delle Nazioni Unite. Si prevede che sarà guidata dal Kenya, che ha impegnato 1.000 poliziotti per la missione. (Was)