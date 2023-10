Brasile: crisi sicurezza, governo stanzia fondi a Bahia e schiera Forza nazionale a Rio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia del Brasile ha disposto lo stanziamento di fondi straordinari e lo schieramento delle truppe della Forza nazionale per affiancare il personale delle forze dell'ordine negli Stati dio Rio de Janeiro e Bahia. Le disposizioni nascono per rispondere alla crisi della pubblica sicurezza che i due stati affrontano soprattutto nelle capitali, Rio e Salvador. La Forza nazionale è una struttura di polizia alle dipendenze del ministero della Giustizia composta da agenti precettati delle corporazioni di polizia militare degli stati, impiegata per incarichi specifici e per tempo limitato su disposizione del governo federale. (segue) (Brb)