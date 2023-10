Serbia: Vucic, sul Kosovo si può ottenere di più discutendo con con gli Usa che con l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione del Kosovo la Serbia può ottenere di più nei colloqui con gli Stati Uniti rispetto a quanto avviene con l'Unione europea. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic ospite dell'emittente radiotelevisiva "Rts". "Francamente si può ottenere di più nei colloqui e negli accordi con gli Stati Uniti che con gli europei, almeno alcuni cercano di vedere le cose in modo più realistico", ha risposto Vucic alla domanda se gli Usa sono un alleato della Serbia nella risoluzione della questione del Kosovo. Il capo dello Stato serbo ha quindi chiesto alla comunità internazionale di "non esercitare pressioni su Belgrado", poiché, ha aggiunto, "sanno loro di chi è la colpa" della situazione in Kosovo che ha aggiunto "è bollente". Sul ruolo del vicepresidente del partito Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) Milan Radoicic, a capo, secondo il ministro dell'Interno kosovaro Xhelal Svecla del gruppo armato che ha portato all'uccisione del poliziotto kosovaro nel conflitto armato di domenica scorsa avvenuto nel villaggio di Banjica, Vucic ha affermato che lo stesso Radoicic "si trova nel territorio della Serbia centrale, non è ferito e sarà interrogato". (segue) (Seb)