Kosovo: esponente Vetevendosje, premier albanese Rama aiuterebbe di più con il silenzio

- Dejona Mihali, membro della presidenza del movimento Vetevendosje guidato dal premier kosovaro Albin Kurti, ha reagito al post pubblicato su Facebook dal Premier albanese Edi Rama. Quest’ultimo aveva proposto che la missione Nato in Kosovo (Kfor) assumesse il controllo del nord a maggioranza serba per prevenire altri conflitti armati come quello avvenuto tra un gruppo di etnia serba e la polizia kosovara domenica scorsa a Banjska. "Forse il silenzio del primo ministro albanese per un paio di giorni sarebbe il più grande aiuto per il Kosovo in questo momento. Inoltre, il Kosovo non ha mai chiesto alla Kfor di assumere il controllo nel nord (come invece scritto da Rama)”, ha dichiarato Mihali. "Anche i bambini lo sanno: solo la Serbia lo vuole. Il governo del Kosovo ha chiesto l'anno scorso un aumento di truppe della Nato in risposta alle continue minacce e agli atti di aggressione da parte dell'esercito serbo al confine con il Kosovo", ha concluso Mihali.(Alt)