Kosovo-Serbia: Usa, non equiparare morte agente kosovaro con quella di assalitori

- Gli Stati Uniti si oppongono ai tentativi di equiparare la morte dell'agente delle forze dell'ordine kosovare con la morte dei tre aggressori appartenenti a un gruppo armato di serbi, durante lo scontro a fuoco di Banjica nel nord del Kosovo. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, ripreso dall'emittente "Radio Free Europe". Miller ha sottolineato che gli Stati Uniti sono stati "molto chiari" nel "condannare fermamente gli attacchi violenti e coordinati del 24 settembre contro la polizia del Kosovo". "I responsabili devono essere assicurati alla giustizia attraverso un processo investigativo trasparente", ha sottolineato il portavoce statunitense. La Serbia ha proclamato mercoledì scorso una giornata di lutto nel Paese per la morte delle quattro persone . La decisione di Belgrado è stata condannata dall'Unione europea. Il portavoce Peter Stano ha affermato che l'Unione "è contraria alla glorificazione e al lutto verso criminali e terroristi" e che "gli aggressori non dovrebbero mai essere equiparati alle vittime". Il presidente serbo Aleksandar Vucic aveva prima dichiarato che per lui i membri del gruppo armato che ha attaccato la polizia del Kosovo a Banjska "non saranno mai terroristi". (Alt)